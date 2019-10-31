TUZLA'DA KİMYASAL KOKU PANİĞİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL

Tuzla'da rögardan gelen kötü kokular paniğe yol açtı. Yapılan ilk incelemelerde insan sağlığını tehdit eden bir unsur bulunmazken, detaylı ölçümler için AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Sevcan Sokağı güvenlik amaçlı kapattı. Paniğe yol açan kimyasal kokulara ilişkin yapılan ölçümlerin ilk değerlendirmesinde, insan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir unsur bulunmadığı öğrenildi. Tekrar ölçüm yapılmak üzere AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin ölçüm yapması

-Genel ve detay görüntüler