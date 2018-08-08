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TUZLA'DA  İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

  *Mahkeme tutuklama gerekçeleri arasında, "Belirli suçlara toplumun duyarlı olmasını" da gösterdi.  Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul Tuzla'dan önceki gün direksiyon hakimiyetini kaybederek iki kişiyi duvara sıkıştırıp ölümlerine...

TUZLA'DA  İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

 

*Mahkeme tutuklama gerekçeleri arasında, "Belirli suçlara toplumun duyarlı olmasını" da gösterdi. 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
Tuzla'dan önceki gün direksiyon hakimiyetini kaybederek iki kişiyi duvara sıkıştırıp ölümlerine neden olan sürücü, "Taksirle birden fazla kişinin ölümene neden olmak" suçundan tutuklandı. Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.
Tuzla'da 6 Ağustos tarihinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek iki kişinin aracı ile  duvar arasına sıkıştırarak ölümüne neden olan Kamil K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Kamil K., savcılık sorgusunun ardından, “Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Mahkemedeki sorgusunda bir tershanede iş güvenliği elemanı olarak çalıştığını söyleyen Kamil K., olay günü başka bir araç ile yan yana geldiğini, yolun ıslak olduğunu, yolun daralması ile frene bastığını, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, kafasını direksiyona çarptığını, araç durunca da indiğini, hızının 40-50 kilometre arasında olduğunu, olayın sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. 
Mahkeme, sorgusunun ardından Kamil K.'nın, “Taksirle birden çok kişinini ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme tutuklama gerekçeleri arasında, “Belirli suçlara toplumun duyarlı olmasını" da gösterdi. 


Görüntü Dökümü:(arşiv)
-Kaza anı

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