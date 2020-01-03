TUZLA'DA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL ()

Tuzla çıkan yangında gecekonduda alev alev yanarken, burada yaşayan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Tuzla İçmeler Mahallesi Seren Sokakta bulunan gecekonduda saat 09.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında burada yaşayan bir kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendiği belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yanan gecekonduda ise hasar oluştu. Bir mahalle sakini "Duman ve itfaiye ekiplerini gördüm. Çıkıp baktığımda burasının yandığını gördüm. Allaha şükür çocuklar yokmuş evde. Adam atmış kendini dışarıya. Baygınlık geçiriyordu. Su verdik adama. Aldılar götürdüler hastaneye. Durumu kötü değildi, ayaktaydı." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Alev alev yanan gecekondu (cep telefonu)

-Ambulanstan görüntü

-polis ekiplerinden görüntü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-yanan gecekondudan görüntü

-mahalle sakini ile röp



