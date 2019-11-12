TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1) 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,()

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Havadan görüntüler