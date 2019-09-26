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TUZLA'DA FABRİKA ÇATISINDA YANGIN
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL- Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın saat 12.00 sıralarında Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın...
GÜNDEM 26.09.2019, 13:22
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-
Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 12.00 sıralarında Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre ışıklandırma panosunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü
-Fabrikadan görüntü
-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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