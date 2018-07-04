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Tuvaletini yapmak isterken uçurumdan yuvarlandı

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), () Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Yunus Akyol tuvaletini yapmak istediği sırada yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Olay,...

Tuvaletini yapmak isterken uçurumdan yuvarlandı

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Yunus Akyol tuvaletini yapmak istediği sırada yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan 4 arkadaştan Yunus Akyol, tuvaletini yapmak için gittiği yolun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Akyol'un arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda Akyol'u düştüğü yerden sedyeye alarak çıkardı. Sağlık ekipleri talihsiz genci ambulansa Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akyol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntü 
- Akyol'un ambulansa bindirilmesinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
 

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