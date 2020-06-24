Tutuklu 6 gazeteteci hakim karşısında

Libya'da şehit düşen bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle, Odatv yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile editör Hülya Kılınç; Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ile Aydın Keser, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Yaklaşık 4 ay önce Libya’da şehit düşen bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin cenaze töreninin Oda TV’de haber olmasının ardından MİT, site hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, haberde imzası bulunan muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklanmıştı.

Eren Ekinci ifadesinin ardından serbest bırakılırken, dava dosyasında şüpheli olarak yer alan Erk Acarer ise bulunamamıştı.

20 YIL İSTENİYOR

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” ve MİT Kanunu’nun 27. maddesi gereğince de “istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından 9’ar yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

BUGÜN BAŞLIYOR

Gazeteciler bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma saat 10.30’da başlayacak.

Hukukçular, gazetecilerin tutuklanmasıyla, tüm vatandaşların haber ve bilgi edinme hakkının çiğnendiğini belirtti.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise “İktidar şunu bilmeli ki gazetecilik sipariş üzerine yapılacak bir iş değildir” dedi.