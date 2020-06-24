Tutuklu 6 gazeteciden 3'üne tahliye 3'üne tutukluluğun devamı kararı!

Libya'da şehit olan MİT mensubunun bilgilerinin ifşa edildiği iddiasına ilişkin gazetecilerin yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Savcı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi. Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi, delilleri yok etme ve kaçma şüphesini göz önüne alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Yaklaşık 4 ay önce Libya'da şehit düşen bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin cenaze töreninin Oda TV'de haber olmasının ardından MİT, site hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklanmıştı.

Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan Eren Ekinci ifadesinin ardından serbest bırakılırken, dava dosyasında şüpheli olarak yer alan Erk Acarer ise bulunamamıştı.

Sanıklar hakkında, “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından 9'ar yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İLK DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Savcı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi. Duruşma savcısı gelecek celseye kadar esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için tarafına süre verilmesini istedi.

3 GAZETECİYE TAHLİYE

Mahkeme, sanıklar Barış Terkoğlu, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in delillerin toplanmış olması, tutuklulukta geçirdikleri süre ve kişilik halleri nazara alındığında adli kontrolün yeterli olabileceğini belirterek tahliyelerine karar verdi. Mahkeme bu sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koydu.

PEHLİVAN, KILINÇ VE AĞIREL’İN TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi, delilleri yok etme ve kaçma şüphesini göz önüne alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Eylül’e ertelendi.