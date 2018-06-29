Tutuklanan CHP'li Eren Erdem, Silivri'de Cezaevi'nde

İSTANBUL'da tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde 35'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" gerekçesiyle tutuklandı. Erdem, tutuklanmasının ardından polis ait bir otomobille Silivri Cezaevi'ne getirildi. Erdem'in içinde bulunduğu otomobile 2 polis aracının da eşlik ettiği görüldü.

Silivri Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Erdem, saat 15.30 sıralarında cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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Eren Erdem'i getiren araçlar

Araçların gelişi

Araçların cezaevine girişi

Cezaevi tabelası

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Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / SİLİVRİ (İstanbul),()