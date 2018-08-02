TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK:  ALINAN BU YAPTIRIM KARARI KABUL EDİLEMEZ 

İstanbul

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Erol Bilecik'in açıklaması şu şekilde:

“Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 90 yıllık birikime dayanan ikili ilişkiler, karşılıklı kültürel ve ekonomik temasların etkisiyle güçlenmiş, zamanla ortak Batı değerlerine, ve jeo-stratejik temellere dayanan bir müttefikliğe dönüşmüştür. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi boyunca değişmeyen en önemli unsursa stratejik müttefikliğin bir gereği olarak diplomatik ve kültürel diyalog yoluyla ortak sorunların çözülmesi ve aklıselimin her kırılma riski anında galip gelmesi olmuştur"

"İLİŞKİLERİN ONARILAMAZ SEVİYEDE BOZULMASI TEHLİKESİNİ DOĞURMUŞTUR"

"Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz. TÜSİAD olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilerin, diyaloğu ve diplomatik teamülleri temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını temenni ediyoruz"

