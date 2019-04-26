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TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDA 23 NİSAN KUTLAMASI 4 GÜN SÜRDÜ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL   Avcılar’da bulunan, Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan kalabalık, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu’ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öğrenci sayısı...

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDA 23 NİSAN KUTLAMASI 4 GÜN SÜRDÜ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL  
Avcılar’da bulunan, Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan kalabalık, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu’ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öğrenci sayısı nedeniyle 4 ayrı güne yayıldı.
Avcılar’da göçün yoğun olduğu Yeşilkent Mahallesi’nde büyük bölümü Suriyeli, 800 kadarı yabancı, 5 bin 300 öğrenciye,  41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi ile 155 öğretmen ile eğitim verilen Leyla Bayram İlkokulu’nda bayram coşkusu bugünkü etkinliklerle sona eriyor.  Okullaşma oranının düşük kaldığı bölgedeki okulun Müdürü İsmail Mustafa Akçay, TBMM’nin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü nedeniyle 23 Nisan’ı öğrencileri ile birlikte coşku ile kutladıklarını söyledi. Akçay, “Türkiye’nin en kalabalık ilkokuluyuz. Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle kutlamaları 4 güne yaymak durumunda kaldık. Bu hafta ana sınıfı öğrencileri için ayrı, ilkokul 1 ve 2’nci sınıflar ve 3- 4’üncü için ayrı, mülteci çocuklar için de ayrı olmak üzere 4 ayrı günde bayram coşkusunu kutladık. Okulumuzdaki sspor salonunda bugün sadece 1 ve 2’nci sınıftaki çocuklarımız ve onları izlemeye gelen yakınları burada. Bayramımız hepimize kutlu olsunö dedi.
Veliler, sabah ve öğleden sonra  A’dan V’ye kadar değişik harflerle 128 derslik bulunan okuldaki spor salonunu yanlarında getirdikleri diğer çocukları ile birlikte hınca hınç doldurdu, Salonda yapılan miniklerin birbirinden renkli gösterilerin sunduğu 4 ayrı kutlamaları her seferinde en az 2 bin 500 kişi izledi.

Görüntü Dökümü:
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-Okul bahçesinde öğrencilerin kalabalığını gösteren görüntüler
-Spor salonundaki törenden görüntüler
-Öğrencilerden görüntüler
-Okul müdürü konuşurken
-Tribünlerdeki öğrenci veli ve yakınlarından görüntüler

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