banner314

banner325

Son Dakika
banner349

Türkiye Yasta... 11 Şehit son yolculuğuna uğurladı

Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine giden helikopterin henüz  bilinmeyen düşmesi sonrası şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Şehitlerden 5'i cenaze namazı sonrası Ankara'da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine uğurlandı.

GÜNDEM 05.03.2021, 16:28 Murat Aydın
Türkiye Yasta... 11 Şehit son yolculuğuna uğurladı

Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine giden helikopterin henüz  bilinmeyen düşmesi sonrası şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde devlet töreni düzenlendi. Şehitlerden 5'i cenaze namazı sonrası Ankara'da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine uğurlandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 11’i şehit oldu.

Şehit askerler Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin törenin ardından devlet töreni için uçakla Ankara’ya nakledildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen devlet törenin ardından da şehitlerden 5’i Ankara’da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine gönderilecek.

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılanlara seslendi.

Ankara’daki törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bazı bakanlar ve muhalefet liderleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız, hakka uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki; rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.

Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı, mütevazi bir insandı ve yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kazayla emaneti sahibine teslim ettiler.

Biz bir şeye inanıyoruz; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Şimdi, 11 şehidimizi hakka uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabii tüm aileye, ordumuza, milletimize rabbimden sabırlar diliyorum.

Tezkiye ile şu anda bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz, zaten sizler özellikle tezkiye ettiniz. Hocamızın da ifade ettiği gibi, ‘Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız.' Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar.

 Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi, rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabbim bir mükafat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki rabbim bizlere de bunu nasip eder ve son olarak bende tüm kardeşlerimden bir fatiha okumalarını isteyeceğim.

BEŞ ŞEHİT ANKARA’DA DEFNEDİLDİ 6'SI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLİ

Burada düzenlenen törenin ardından Korgeneral Osman Erbaş, Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Salih Sarıoğulu'nun naaşları defnedilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği'ne, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun naaşı Kırıkkale’ye, Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Astsubay Üst Çavuş Nazmi Yılmaz'ın naaşları Kahramanmaraş’a, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşı Afyonkarahisar’a, Uzman Çavuş Hakan Gül'ün naaşı Amasya’ya ve Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşı Kayseri'ye uğurlandı.

#şehitler #11 şehit #Korgeneral Osman Erbaş #cenaze #ankara
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 05 Mart 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir