Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kararı alındı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ve Hollanda ilişkilerine ilişkin, "11 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanları Brüksel’deki NATO Zirvesi marjında görüşmüşlerdir. Bakanlar Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında vuku bulan üzüntü verici olayları ele almışlardır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda’nın birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizmişlerdir. İki ülke 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürmüşlerdir, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefikidirler ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etmişlerdir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ve Hollanda ilişkilerine yönelik yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "11 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanları Brüksel’deki NATO Zirvesi marjında görüşmüşlerdir. Bakanlar Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında vuku bulan üzüntü verici olayları ele almışlardır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda’nın birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizmişlerdir. İki ülke 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürmüşlerdir, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefikidirler ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir. NATO Zirvesindeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır. Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye Dışişleri Bakanına bir mektup göndermiş ve Türk Dışişleri Bakanı Hollanda Dışişleri Bakanını telefonla aramıştır. Bu telefon görüşmesinde iki Bakan Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bu doğrultuda, Bakanlar Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır. Bakanlar ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanının 2018’in ikinci yarısında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaşmışlardır."

ANKARA ()