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Türkiye kan ağlıyor; 13 Şehidin isimleri belirlendi

Türkiye'yi yasa boğan 13 şehitin isimleri belirlendi. Şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor. Mersinde şehitcenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Rise AKP kongresinden canlı bağlantı ile şehit cenazelerine katılıp başsağlığı diledi.

GÜNDEM 15.02.2021, 20:33 Murat Aydın
Türkiye kan ağlıyor; 13 Şehidin isimleri belirlendi

Türkiye'yi yasa boğan 13 şehitin isimleri belirlendi. Şehitler son  yolculuğuna uğurlanıyor. Mersinde şehitcenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Rise AKP kongresinden canlı bağlantı ile şehit cenazelerine katılıp başsağlığı diledi.  Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan  Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi. Şehitlerle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şehitler memleketlerinde toprağa veriliyor. 

Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın, 21 Eylül 2016 günü Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlı köyü yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca alıkonulduğu öğrenildi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Bu arada, kimlikleri belirlenen şehitler, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir´in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin´in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.

İşte şehit olanların kurum ve isimleri:

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Uğur Gıcır, Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi'ne taşındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de Şehit Polisimiz Sedat Yabalak'ın cenazesine katıldı. Soylu, "Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim Şehidimizin makamını âlî eylesin. Başımız sağ olsun... Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin..." mesajını yayınladı. 

DUALAR EŞLİĞİNDE DEFNEDİLDİ

Gıcır'ın naaşı, mahalle meydanında öğle namazını müteakip İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Çandır Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

TÖRENE VATANDAŞLAR DA KATILDI

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il yöneticileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#şehit #cenaze #isimler
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