Türkiye, ilk 3 ayda 5,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

TÜRKİYE, yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artış yakalayan Türkiye, TÜİK verilerine göre 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ocak-Mart 2019 dönemi sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye’ye geçtiğimiz Mart ayında yine bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 4,33 artışla 2 milyon 232 bin 358 yabancı ziyaretçi geldi.

Bugün açıklanan istatistiklere göre de yılın ilk çeyreğinde Türkiye, 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İlk çeyrekte, yine yüzde 10,9 artış ile 1 milyon 417 bin 618 yurt dışı ikameli vatandaş geldi. İlk 3 aydaki toplam ziyaretçi sayısı yurt dışı ikameli vatandaşlar ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 6 milyon 859 bin 710 oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 3 aylık turizm gelirlerinde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış yaşandı ve 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar rakamına ulaşıldı. Kişi başı harcama ise ortalama 697 dolar oldu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Bakanlığın yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre Ocak-Mart 2019 döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; 482 bin 712 ile Bulgaristan birinci, 447 bin 103 ile İran ikinci, 427 bin 424 ile Almanya üçüncü oldu. Almanya’yı Gürcistan ve Rusya Federasyonu izledi. Türkiye’ye geçtiğimiz Mart ayında ise en çok ziyaretçi 240 bin 299 ile İran’dan gelirken, 208 bin 237 ile Bulgaristan ikinci, 191 bin 692 ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı Rusya Federasyonu ve Gürcistan izledi.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin ilk 3 aylık istatistiklerde en çok giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul birinci, Edirne ikinci, Antalya üçüncü, Artvin dördüncü, Ankara beşinci sırada yer aldı. Mart ayı sıralaması ise birinci İstanbul, ikinci Edirne, üçüncü Antalya, dördüncü Artvin ve beşinci Ağrı olarak gerçekleşti.

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