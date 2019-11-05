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Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi
Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi DEVRİYE PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDI Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesindeki ikinci ortak kara devriyesinin...
GÜNDEM 05.11.2019, 15:52
Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi
DEVRİYE PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesindeki ikinci ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki ikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen ikinci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 73 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriye yaptı."
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