Türkiye ile Burundi arasında, güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nda, Türkiye Cumhuriyeti ile Burundi Cumhuriyeti arasında güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi makamında kabul etti. Soylu'nun makamında heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Burundi Cumhuriyeti arasında güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Soylu, mevkidaşı Bunyoni ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Soylu şunları söyledi:

"Bugün yaptığımız görüşmenin karşılıklı güven ve anlayışın güçlenmesine ve aramızdaki dostluğun ve işbirliğinin pekişmesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bakanlıklarımız arasında gelişen bu işbirliğinin sadece ülkelerimizin istikrarına değil aynı zamanda coğrafyada bölgesel güvenliğin pekişmesine de katkı sağlayacağını inanıyorum. Sayın Bakan ile ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alma imkanı bulduk. Gerek güvenlik işbirliği gerek terörle mücadele ve düzensiz göç konularında fikir alışverişlerinde bulunarak, önümüzdeki dönemde birlikte neler yapabileceğimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik ve bu konuda da önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız arasındaki ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi hususunda fikir birliğine vardık. Ülkelerimizi yakından ilgilendiren birçok bölgesel ve uluslararası sorunda kendileriyle benzer bakış açılarına sahip olduğumuzu müşahede ettiğimi de buradan memnuniyetle ifade etmek isterim."

Soylu, konuk bakanı FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele konusunda da bilgilendirdiğini ifade ederek, "FETÖ terör örgütü ve bu örgütle yürüttüğümüz mücadele hakkında bilgilendirdik ve aynı zamanda da FETÖ ile mücadele konusunda da göstermiş oldukları dayanışma ve işbirliği için teşekkürlerimizi ilettik. Aynı zamanda Bakan Bunyoni’nin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığını devam ettireceği konusundaki ifadeleri de bizi çok memnun etti" diye konuştu.

'HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ'

Bunyoni ise bakanlık bünyesinde ağırlandıkları için büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Bunyoni "Birkaç gün içerisinde çok ziyaret gerçekleştirdik ve fazla şey gördük ve bu anlaşmayla da işbirliğimizi taçlandırmış olduk. Sayın Bakan ile birlikte terörle mücadele olsun güvenlik olsun birçok konuyu ele aldık. Burundi Cumhuriyeti bütün yapabilecekleriyle her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadele konusunda yanında olacaktır ve sonuçta FETÖ gibi terör örgütleri, Türkiye’nin düzenini ve dengesini bozmaya çalışan terör örgütleri hem Türkiye’nin hem de Burundi'nin düşmanlarıdır" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karşılama töreni

-Bahçeden detaylar

-Makamdan görüntüler

-Genel detaylar

-Soylu'nun konuşması

-Bunyoni'nin konuşması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()