Türkiye, İdlib'teki olası bir operasyona nasıl bakıyor?

İSTANBUL,() - İdlib'te terör örgütü Heyet Tahrir Üş Şam'ın (HTŞ) birçok noktayı ele geçirmesiyle birlikte operasyon hazırlıkları konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, "Türkiye geniş operasyona sıcak bakmıyor” dedi.

Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ardından yaptığı açıklamasında İdlib'e ortak askeri adım konusunda işaretler vermişti. Erdoğan, "Gelişmelere göre her an ortak operasyonlar da yapılabilir. Buna bir engel yok. Şu andaki tedbirlerimiz İdlib halkının huzuru, mutluluğu ve refahı için" demişti.

Öte yandan İdlib'te terör örgütü Heyet Tahrir Üş Şam'ın (HTŞ) birçok noktayı ele geçirmesiyle birlikte operasyon hazırlıkları konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, Türkiye’nin de olası bir operasyona sıcak bakmadığını ifade etti.

“OPERASYON İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ VAR”

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu olası operasyonla ilgili şunları kaydetti:

"Putin Soçi Zirvesi'nde, İdlib'e operasyon zorunluluğunun belirtti ve Ruhani’nin de desteğini aldı. İdlib mutabakatından sonra HTŞ'nin kontrol ettiği bölgelerde artış görülünce operasyon ihtimali ortaya çıktı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi Zirvesi'nde, İdlib'deki sürecin devamı konusunda mesaj verdiğini belirten Dr. Babüroğlu, "İdlib’deki HTŞ gibi terör örgütlerinin alanlarını, muhalifler vasıtasıyla kontrol altına alırız. Türkiye, bazı terör örgütlerinin elimine edilmesi, bazılarının da ikna edilmesi için biraz süre istiyor" dedi.

NOKTA KARA HAREKÂTI VE HAVA OPERASYONLARI

İdlib operasyonunun olasılığını değerlendiren Dr. Babüroğlu, "Suriye-Rusya desteğiyle bazı belirlenmiş terör örgütleri bölgelerine nokta kara harekâtı veya hava operasyonları yapılabilir. Suriye ordusu örneğin 7 kilometrelik belirlenen derinlikte, operasyon yapabilir. Burada açılacak güvenli koridorlar yardımıyla siviller emniyetli alana geçer. Diğer bir düşük ihtimal de tüm İdlib'i kapsayacak geniş çaplı operasyon. Bu tür operasyon Türkiye'ye en az 1 milyonluk göç dalgası başlatır. Artı sığınmacı kılığında teröristlerin Türkiye'ye girme tehdidi doğar. Bu nedenle, Türkiye geniş operasyona sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.

“SOÇİ’DE 3 LİDER UZLAŞTI”

Soçi'de Adana Mutabakatı üzerinde üç liderin uzlaştığına dikkat çeken Babüroğlu, "Adana Mutabakatı, Şam ve Ankara'nın en azından, teknik heyetler düzeyinde iş birliği ve müzakere yolunun açılması anlamına gelir. Bu mutabakat, Suriye ve Türkiye'nin savunma bakanlıkları arasında güvenlik iş birliği komisyonu kurmalarını, güvenlik iş birliği alt komisyonu ve sınır birlikleri komutanlarının zaman zaman görüşmeleri anlamına gelir" şeklinde açıklamada bulundu.