Türkiye hep bir ağızdan İstiklâl Marşı söyledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi.

Corona virüsü önlemleri kapsamında TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümünü vatandaşlar evlerinde kutladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması sonrasında çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'mızı okudu.

Saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi.

BAYRAM VE YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU

İstanbul'da vatandaşlar evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklâl Marşı okudu.

Vatandaşlar “kırmızı, beyaz en büyük Türkiye” sloganları attı.

TBMM’DE IŞIK VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis’in kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla havai fişek ve ışık gösterisi düzenlendi.

İZMİR’DE BAYRAM COŞKUSU

Corona tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar, yapılan ses, ışık ve balon şovuyla bayram coşkusunu balkonlarından kutladı.

İzmirliler, saat 21.00’i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan coşkuyla söyledi.