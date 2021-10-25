Türkiye gündemi; Dolar 9.74, #ErdoğanİSTİFA

Sosyal Medya Twetter'da Türkiye'nin iki gündemi trent topik yaptı. #Dolar 9.74, #ErdoğanİSTİFA heştekleri birbiriyle yarıştı. Özellikle dolar #Dolar 9.74 heşteki çok sayıda twitlenip beğeni alırken, yapılan yorumlarla iktidarı sert bir dille eleştirildiği görüldü.

Twettir kullanıcıları özellikle hükümet tarafından ekonomiyle ilgili söylemnen sözleri ve gelinen noktaları cümleler ve görsellerle gündeme getirdi. Vir kullanıcının İçişleri Bakanı Süeyman Soylu ile ilgili kullandığı twitter mesajı oldukça dikkat çekici ve ilginçti. Soylu'nun askeri allanda silahla ateş ettiği bir görüntüsünü twittea ekleyen kullanıcı, mesajında ise; "Soylu Temmuzda Türkiye ekonomisi sıçrayacak demişti. Dolar 9.74 oldu herşey zamlandı .Burda da boşa sıkmaya devam ediyor durduramıyor kendini' ifadesiyle #ErdoğanİSTİFA #36saatcinayettir heştekini kullandı.

Twitterda dolardaki artış ve #ErdoğanİSTİFA konuşulurken, bir kişinin yaptığı Erdoğan'ın Malvarlığı twiti ise çok dikkat çekiciydi. Tayyip'in Mal Varlığı 945 Milyar Dolar başlıklı görsel le paylaşılan iddiada, Erdoğan'ın mal varlığını CİA'nın tespit ettiğini Tayyip ve Ailesi'nin İsviçre Bankalarında 24 gizli hisabı olduğu ve bu hesaplarda 950 milyar ABD doları değirinde Eura, dolar ve altın bulunduğu yer alıyor.

Sosyal medyada yapılan bu yazışmalara iktidar yanlısı kişilerdende cevap yok değil.