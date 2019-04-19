: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) heyetini kabul etmesini kınıyoruz.
Türkiye'den Suriye'ye kınama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) heyetini kabul etmesini kınıyoruz.
19 Nisan 2019 Cuma 21:32
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