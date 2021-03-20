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Türkiye'den Şoke eden karar; İstanbul Sözleşmesi'inden ayrıldı

Türkiye sürpriz bir 20 Mart sabahıyla uyandı. Türkiye, Kadına Şiddete karşı Uluslararası düzeyde yapılan İstanbul Sözleşmesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıldı.

GÜNDEM 20.03.2021, 09:38 20.03.2021, 10:49 Murat Aydın
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Türkiye'den Şoke eden karar; İstanbul Sözleşmesi'inden ayrıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

FAHRETTİN ALTUN'DAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARI SONRASI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir! Her zaman #GüçlüKadınGüçlüTürkiye diyeceğiz."

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SELÇUK: ASLOLAN İLKELERDİR

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.

Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz.

#İstanbulSözleşmesi
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