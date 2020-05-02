Türkiye'den ABD'ye ABD'den terör örgütü YPG'ye maske!

Irak istihbarat birimi özel yöntemlerle PKK terör örgütüne silah sevk ettiği idda edildi. İddiaya göre; Irak İstihbarat biriminin refakat ettiği silahlar PKK'nın kontrol ettiği Mahmur kampında örgüt sorumlularına teslim edildi. Referansmedya.com'un haberine göre Irak'lı kaynak, Irak istihbarat biriminin PKK'ya teslim ettiği 2 kamyon silahı özel bir güzergah kullanarak taşıdığını belirtti. Silahların taşınmasında Talabani grubuna ait MAM Vakfı'nın paravan olarak kullanıldığını anlatan kaynak, terör örgütüne verilen silahların resmi işlem kaydının ise Mahmur'a insani yardım şeklinde düzenlendiği ve içeriğinin un, yağ, bulgur gibi ürünler olarak gösterildiğini kaydetti.

İran Tel Rıfat’ta PKK’yı eğitiyor

Bu arada Suriye Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud İran’ın Tel Rıfat bölgesinde PKK militanlarını eğittiğini söyledi. Referansmedya.com’a konuşan Hamud, Suriye’de yer alan PKK varlığı ile İran arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu söyledi.

ABD de PKK'nın uzantısı YPG'ye Koronavirüs Salgını lie ilgili yardımda bulundu. AbD'nin YPG'ye özellikle maske göndermesi dikkat çekti. Bu yardım, Türkiye'nin ABD'ye maske yardımı yapmasının hemen ardından gerçeklişiyor. Akıllara şu soru geldi: ABD Türkiye'den aldığı meskeleri terör örgütü YPG'ye mi gönderdi.

ABD’den YPG’ye gönderilen tıbbi yardımlarla ilgili AKP’den ilk açıklama geldi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin terör örgütü YPG'ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımlarıyla ilgili "Teyit yok ama herkes tıynetindekini ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle: