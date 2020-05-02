Türkiye'den ABD'ye ABD'den terör örgütü YPG'ye maske!
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin terör örgütü YPG'ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımlarıyla ilgili "Teyit yok ama herkes tıynetindekini ortaya koyar" ifadelerini kullandı.
Irak istihbarat birimi özel yöntemlerle PKK terör örgütüne silah sevk ettiği idda edildi. İddiaya göre; Irak İstihbarat biriminin refakat ettiği silahlar PKK'nın kontrol ettiği Mahmur kampında örgüt sorumlularına teslim edildi. Referansmedya.com'un haberine göre Irak'lı kaynak, Irak istihbarat biriminin PKK'ya teslim ettiği 2 kamyon silahı özel bir güzergah kullanarak taşıdığını belirtti. Silahların taşınmasında Talabani grubuna ait MAM Vakfı'nın paravan olarak kullanıldığını anlatan kaynak, terör örgütüne verilen silahların resmi işlem kaydının ise Mahmur'a insani yardım şeklinde düzenlendiği ve içeriğinin un, yağ, bulgur gibi ürünler olarak gösterildiğini kaydetti.
İran Tel Rıfat’ta PKK’yı eğitiyor
Bu arada Suriye Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud İran’ın Tel Rıfat bölgesinde PKK militanlarını eğittiğini söyledi. Referansmedya.com’a konuşan Hamud, Suriye’de yer alan PKK varlığı ile İran arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu söyledi.
ABD de PKK'nın uzantısı YPG'ye Koronavirüs Salgını lie ilgili yardımda bulundu. AbD'nin YPG'ye özellikle maske göndermesi dikkat çekti. Bu yardım, Türkiye'nin ABD'ye maske yardımı yapmasının hemen ardından gerçeklişiyor. Akıllara şu soru geldi: ABD Türkiye'den aldığı meskeleri terör örgütü YPG'ye mi gönderdi.
ABD’den YPG’ye gönderilen tıbbi yardımlarla ilgili AKP’den ilk açıklama geldi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin terör örgütü YPG'ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımlarıyla ilgili "Teyit yok ama herkes tıynetindekini ortaya koyar" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.
Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle:
- ABD’nin terör örgütü YPG’ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim; herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Bu temel bir kuraldır; insanlar tıynetlerini asla değiştiremezler. Bizim tıynetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır.
- Biz New York’taki insanların sapır sapır döküldüklerini, ceset torbalarının yollarda olmalarını, hele hele bunların birçoğunun da yoksul mahallelerin insanlarını gördüğümüz, bildiğimiz her haber programından sonra içimiz burkuldu. Biz insanlık olarak yardım ettik, eğer ABD hükümeti de bir şekilde terör gruplarına yardım yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar.
- Maskeyi bırakın, umarız oradaki terör gruplarını destek vermeyi sürdürmezler. İnsanlığımızı gösteriyoruz, böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016