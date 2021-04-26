Türkiye'den ABD Başkanı Biden'e 'Soykırım' tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz" ifadesini kullanmasının ardından Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İlk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz" dedi. Biden ve yönetiminin 'soykırım' nitelemesine tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye tarihinin hiçbir döneminde utanacağımız bir olay yoktur. O kadar kendimizden eminiz ki 2005’te Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi gerçekleri araştırmak için tarafsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermişti. Kirli hesap sahipleri bu meydan okumaya hala cevap vermemiştir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sert tepki gösterdi, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Biden'in ifadesini eleştirdi. İşte diğer tepkiler...

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamanın ardından, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir" sözleriyle ABD yönetimine sıcağı sıcağına yanıt verdi. Türkiye'den ABD'ye tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor...

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KİRLİ HESAP SAHİPLERİ HALA CEVAP VEREMEMİŞTİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin yaptığı 'soykırım' nitelemesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: Türkiye tarihinin hiçbir döneminde utanacağımız bir olay yoktur. O kadar kendimizden eminiz ki 2005’te Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi gerçekleri araştırmak için tarafsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermişti. Kirli hesap sahipleri bu meydan okumaya hala cevap vermemiştir.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: REDDEDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır."

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A ELEŞTİRİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Biden arasında gerçekleşen ve Sayın Erdoğan'ın uzun zamandır heyecanla talep ettiği telefon görüşmesi sonrasında; iki başkentte yapılan açıklamaların içeriğindeki farklılıkları ve aynı zamanda görüşülen konulardan bazılarının vatandaşlarımızdan esirgenmeye çalışıldığı gerçeğini ibretle gözlemledik."

"İktidarca haftalardır beklenen telefon görüşmesinin, 23 Nisan'a rastlatılmasının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ile alakasının bulunmadığı gibi bu telefon görüşmesinde “sözde Ermeni soykırımı” temasının gündeme gelmemiş olması da elbette mümkün değildir."

"Nitekim Biden'ın bugün yapmış olduğu açıklama, yukarıdaki gözlemlerimizi teyit ettiği gibi tarihi gerçeklerden uzak olup, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliğini taşıyor."

"Dün yapmış olduğum çağrı ve uyarı niteliğindeki açıklama tahtında; siyasi ve ahlaki sorumluluk gözetilmeden dile getirilen sözde “soykırım” ifadesinin, ABD Başkanı Biden tarafından kullanılmasının ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ağır bir zarar vereceği şüphesizdir."

"Bunun yanında, yapılan telefon görüşmesinde bu niyet işitildiğinde, ahizenin Biden'ın yüzüne kapatılamamış olması, NATO Zirvesi vesilesiyle görüşme beklentisinin hâlen de sürdürülmesi, iktidarın bu densiz ve dengesiz ilişkideki acizliğinin ifşasından başka bir şey değildir."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ABD LOBİLERİN TALEBİNE DİZ ÇÖKTÜ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz. ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: YOK HÜKMÜNDEDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Biden’ın 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı tarafından 1915 olayları hakkında kullanılan ifadelere yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu ifadelerin kötü niyetli ve kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz” ifadeleri kullandı.

"İLKESİZ TUTUM SERGİLEMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir" dedi.

"ABD BAŞKANI BU GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELİP ADİL OLMAYAN BİR TUTUM SERGİLEMİŞTİR"

Sözde soykırım iddialarının herhangi bir hukuki alt yapısının olmadığını belirten Kalın, “Açıklamada ortaya atılan sözde ‘soykırım’ iddiası uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksundur. Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir. Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir” ifadelerine yer verdi.

“Mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir”

Biden tarafın yapılan açıklamanın Ermenistan ile Türkiye’ arasındaki normalleşme sürecine de zarar vereceğini belirten Kalın şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve milletimiz bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en önemli örneğini temsil eden bir medeniyete mensuptur. Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır. Birinci Dünya Savaşında yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır.

ABD Başkanı’nın mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti, tüm kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkemize yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir. ABD Başkanı’nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı Türkiye her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edecektir.”

DIŞİŞLERİ: KABUL ETMİYOR, ŞİDDETLE TELİN EDİYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz.

Sözkonusu açıklamanın konuya dair bilimsel ve hukuki bir temele, bulguya dayanmadığı ortadadır. 1915 olaylarına ilişkin olarak, uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir.

1915 olaylarının niteliği politikacıların konjonktürel siyasi saiklerine veya iç siyaset mülahazalarına göre değişmez. Böyle bir tutum, tarihin yalnızca hoyratça tahrif edilmesine hizmet eder.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade etmiştir. Öte yandan, Türkiye'nin o döneme dair bilimsel gerçekler ışığında adil bir hafızanın oluşturulmasına yönelik olarak 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisi de, Ermeni tarafı buna hiç yanaşmamış olsa da, bugün halen geçerliliğini korumaktadır. Bu itibarla, tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamanın hiçbir değeri bulunmamaktadır.

Medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılan bir coğrafyanın merkezinde yer alan ve yaşadığı tüm acılara rağmen insanlığın barış ve huzuru için çaba sarfetmeyi şiar edinmiş bulunan Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi, bu konuda ABD dâhil kimseden ders alacak değildir.

Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında dönemin olağanüstü şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman, Hristiyan ve Yahudi tüm milletlerinden fertlerin aziz hatıralarını da bir kez daha saygıyla anıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri için bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törene ilettiği mesaj Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır.

Yaşanan bu acıların üzerinden geçen yüz yıldan fazla süre sonra, bölgemizde geçmişin yaralarının tamamen sarılması ve halkların geleceği birlikte inşa etmeleri için samimi gayret gösterilmesi gerekirken, ABD Başkanı'nın bu açıklaması halkları kutuplaştırmak ve bölgemizde barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir.

ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklaması, Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyecek, karşılıklı güven ve dostluğumuzu sarsan sarılması zor derin bir yara açacaktır.

ABD Başkanı'nı bazı siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeye; tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde birarada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TARİHİMİZ HAKKINDA KİMSEDEN DERS ALACAK DEĞİLİZ

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ilk tepki geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: KIYMET-İ HARBİYESİ YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymet-i harbiyesi yoktur.

AK PARTİ BAŞKANVEKİLİ YILDIRIM: SİYASİLER HAKİKATE SAYGI GÖSTERMELİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili, "1915 olaylarına yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"1915 olaylarına yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez. Tarih, tarihçiler tarafından değerlendirilmeli siyasiler hakikate saygı göstermelidir. Tarihsel dayanağı olmayan bu suçlama yok hükmündedir, tümüyle reddediyoruz."

KURTULMUŞ: ŞANLI TARİHİMİZDE ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: "Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır" ifadelerini kullandı.

ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

ADALET BAKANI: YOK HÜKMÜNDE

Adalet Bakanı Abdulhamid Gül ise şunları söyledi: "Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir. Hukuk ve tarih önünde de bir kıymeti harbiyesi yoktur. Anadolu, insanlık ailesine asırlardır ilham kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir."

BAKAN VARANK: ABD'NİN TÜRKİYE'YE SÖYLEYEBİLECEK SÖZÜ YOKTUR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi. Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeryüzünde bulaşmadığı soykırım, katliam ve insanlık suçu kalmayan ABD'nin, Türkiye'ye söyleyebilecek sözü yoktur. Türkiye'nin dostluğunu kaybetmenin bedeli, tarihi gerçekleri siyasi saiklerle çarpıtarak bulmayı umduklarınızın çok üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

TİCARET BAKANI MUŞ: BÜYÜK BİR İFTİRA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine "Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir." şeklindeki açıklamasıyla tepki gösterdi

BAKAN ELVAN: MİLLETİMİZİN ŞANLI TARİHİNDE HİÇBİR ZAMAN SOYKIRIMI OLMAMIŞTIR

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi. Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin şanlı tarihinde hiçbir zaman soykırım olmamıştır. Tarihi, yalanlarıyla lekelemeye çalışanlar hiçbir zaman gerçeğin peşinde olmadı. Konunun tarihçiler tarafından tartışılması, belgelerin açılması hiçbir zaman işlerine gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN ERSOY'DAN 'SOYKIRIM' İFADESİNE TEPKİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bakan Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Joe Biden'ın lobilerin etkisiyle, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan siyasi söylemini reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarını araştırma çağrısını görmezden gelenler dostane ilişki ve ortaklıklarımıza da kalıcı zararlar verdiklerini unutmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KURUM: REDDEDİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine "Tarih önünde sicili karanlık olanların soykırım ifadesini reddediyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin yıldır bu topraklarda adaleti ve barışı hakim kılmış, mazlumlara kucak açmış milletimize soykırım ithamı asla kabul edilemez. Tarihi gerçekleri; çarpıtmayla, yalan ve iftiralarla değiştiremezsiniz. Tarih önünde sicili karanlık olanların soykırım ifadesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN: MİLLETİMİZE YANSITMA ÇABASI BEYHUDEDİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Tarihi sömürgecilikten, katliamcılıktan, ırkçılıktan ve ayrımcılıktan ibaret olanların kendi yüz karası tarihlerini, iyilik ve hoşgörü medeniyeti kurmuş milletimize yansıtma çabası beyhudedir." değerlendirmesini yaptı.

"Türk milletinin tarihi hiç kimsenin leke konduramayacağı kadar temiz bir tarihtir. Tarihi sömürgecilikten, katliamcılıktan, ırkçılıktan ve ayrımcılıktan ibaret olanların kendi yüz karası tarihlerini, iyilik ve hoşgörü medeniyeti kurmuş milletimize yansıtma çabası beyhudedir."TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI: KABUL EDİLEMEZ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: "(ABD Başkanı Bidenın sözde soykırım ifadesi) ABD yönetiminin ortaya koymuş olduğu yaklaşım bizim nezdimizde kabul edilemez. Bu tavır, tarihi gerçeklerden kopuktur ve ABD iç siyasetindeki sığ lobicilik faaliyetlerinin bir yansımasıdır. Tarih, gerçekle ilgisi olmayan haksız hukuksuz bir iddiadan yana tavır koyan ABD yönetimini asla affetmeyecektir"

CHP SÖZCÜSÜ: ESEFLE KARŞILIYORUZ

"ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz."

SAADDET LİDERİ: SOYKIRIM İTHAMINDA BULUNACAK EN SON ÜLKE ABD

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlatan Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, bugün Türkiye'yi sözde "Ermeni Soykırımı" ile itham eden Amerika'yı bütün dünyanın Vietnam'da, Afganistan'da ve Irak'ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanından tanıdığını belirtti.

"Kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlatan Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir." değerlendirmesini yapan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün kim ne söylerse söylesin tarihe kulak verdiğimizde duyduğumuz, ülkemizin geçmişten bugüne kadar barışın, huzurun ve güvenin teminatı olduğudur. Bizim bayrağımız milletimize olduğu gibi aynı zamanda bütün mazlumlara ve masumlara da her zaman umut kaynağı olmuştur. Bu topraklarda farklı ırklar ve inançlar bin yıl barış içinde yaşamış, kimsenin canına ve malına halel gelmemiştir. Bu gerçek ortadayken I. Dünya Savaşı'nın zorlukları altında almış olduğumuz Tehcir Kararı'nı manipüle ederek Türkiye'yi soykırımla anmak kimsenin haddi değildir.

Bugün olduğu gibi yarın da yaptığı zulümlerle anılacak olanların iftiralarına tarih asla itibar etmeyecektir. Eğer ABD'nin veya bir başkasının derdi hakikati aramaksa buyursun, gelsin, arşivlerimiz açık ve ortada. Uluslararası bir komisyon kurulsun, tarihçiler burada belgeleriyle gerçeği ortaya çıkarsın. Hodri meydan."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: MİLLETİMİZE ATILAN İFTİRADIR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması hakkında, "Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. 'Soykırım' iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Medine Sözleşmesi ile temelleri atılan birlikte yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan İslam medeniyetidir. Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. 'Soykırım' iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez" ifadelerini kullandı.