Türkiye'de Koronavirüs'ten kayıp sayısı artıyor

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart'ta görülen Koronavirüs, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi. Bugünkü vaka sayısı da 4 bin 56 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı ise 908 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen güncel Koronavirüs vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 28 bin 578 test yapıldığını duyuran Koca, 4 bin 56 kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti.

“TEST HEDEFİNE ULAŞMAK ÜZEREYİZ”

Koronavirüs nedeniyle bugün 96 can kaybının yaşandığını dile getiren Koca, 296 kişininse iyileştiğini belirtti.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 1000’E YAKLAŞTI

Paylaşılan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam ölüm sayısı ise 908 oldu.

KORONAVİRÜSÜ (COVİD 19) NEDİR?

Koronavirüs, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Koronavirüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Koronavirüs semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve SARS gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Koronavirüs olduğu biliniyor.

kORONAVİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Koronavirüs insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

KORONAVİRÜS (COVİD 19) TEDAVİSİ

Koronavirüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.