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TÜRKİYE CAFERİ ALİMLERİNDEN HAMİT TURAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (Geniş Haber)

  İSTANBUL- TÜRKİYE CAFERİ ALİMLERİNDEN HAMİT TURAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (Geniş Haber) * Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ün yardımcısı ve Zeynebiye Cami imamı olan Hamit Turan için Halkalı'da cenaze töreni...

TÜRKİYE CAFERİ ALİMLERİNDEN HAMİT TURAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (Geniş Haber)

  İSTANBUL- TÜRKİYE CAFERİ ALİMLERİNDEN HAMİT TURAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (Geniş Haber)

* Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ün yardımcısı ve Zeynebiye Cami imamı olan Hamit Turan için Halkalı'da cenaze töreni düzenlendi.

*Cenaze törenine Irak ve İran'dan gelen din adamları katıldı.

*Binlerce Caferi tören boyunca gözyaşı döktü.

Haber-Kamera: Ümit TÜRK - Özden ATİK / İstanbul

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 10 Şubat'ta kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde hayatını kaybeden Türkiye Caferilerinin önde gelen isimlerinden Selahattin Özgündüz'ün yardımcısı ve Zeynebiye Cami imamı olan Hamit Turan son yolculuğuna uğurlandı. Halkalı'da bulunan Zeynebiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Irak ve İran'dan da din adamları katıldı. Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ile müftü Mustafa Temel de törende bulundu. Törenin düzenleneceği alana gelenler, polis kontrolünden geçirildikten sonra içeriye alındı. Tören öncesi Halkalı'da toplanan binlerce Caferi ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Cenaze namazını ise Caferileri lideri Selahattin Özgündüz kıldırdı. Turan'ın cenazesi, Kanarya Mezarlığı'nda defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze töreninden detaylar

- Zeynebiye Cami çevresinde toplanan binlerce Caferi'nin yakılan ağıtlar eşliğinde göğüslerine vurması

- Ağlayanlar

- Selahattin Özgündüz'ün cenaze namazını kıldırması

- Irak ve İran'dan gelen din adamlarının namaza katılması

- Cenazenin kaldırılması

- Genel ve detaylar

 

 

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