Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi'nden 23 Nisan Etkinliği

Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Müze'nin Instagram hesabından bir müze eğitim etkinliği gerçekleştirdi.

Sanal müze eğitimi etkinliğinde, 23 Nisan 2020 tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı olması ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu özel günü çocuklara armağan etmesi ön plana çıkartıldı.

Müze eğitim etkinliğinin çıkış noktasını, çocukların sahip olduğu temel haklardan biri olan oyun hakkı oluşturdu. Bu çerçevede hazırlanan oyunda Müzede yer alan efemeralardan hareket edildi. Çocuklara efemera kavramı hakkında kısa bilgi verildikten sonra diplomalar, karneler, kartvizitler, fotoğraflar, sevdikleri sanatçıların posterleri, konser biletleri, sakız içinden çıkan karikatür resimler, peçeteler, renkli çikolata kâğıtları gibi evlerinde onlar için özel ya da önemi olan objelerin fotoğraflarını çekip müzenin sosyal medya hesaplarına göndermeleri istendi. Gönderilen fotoğraflar da Müze'nin Instagram hesabından takipçileri ile buluştu.

Sanal müze eğitimi etkinliği sadece çocuklar değil, içinde çocuk ruhu taşıyan her yaştan yetişkin tarafından takip edildi ve paylaşımda bulunuldu. Katılımcılar, anılara ve değerlere yolculuk yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Çocukların paylaşımlarında efemeralarına şarkı, dans ve şiir videoları eşlik etti.

23 Nisan'a özel bu etkinlik, Müze ortamında olmasa da birlik olmanın; bir duygu etrafında birleşmenin; hoşça vakit geçirmenin; geçmişten getirilen değerleri fark etmenin güzel bir örneğini oluşturdu.