"Türkiye Afrin için tek yürek olmalı"

Türkiye’de sivil toplumu ve iş dünyasını temsil eden ülkenin önde gelen dernekleri ve kuruluşları, Afrin için düzenlenen ortak basın toplantısında bir araya geldi.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde terör tehdidini sonlandırmak amacı ile başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”nın 4. Gününde operasyona destek vermek için bir araya gelen ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSAİD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TİSK, TOBB, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, TÜRKONFED, TÜSİAD, TZOB başkanlarının katıldığı ortak basın açıklamasında heyet adına basın bildirisini okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.



“Ülkemizin Güvenliğine De Açık Tehdit Oluşturan Terör Gruplarına Sessiz Kalmamız Beklenemez”



Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının yer aldığı basın açıklamasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Halkımızı da bu vesile ile sağ duyulu olmaya davet ediyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan her habere itibar etmemelerini ve bilgi kirliliğine dikkat etmelerini rica ediyoruz” dedi.



“Birlik ve Beraberlik Ruhu Örnek Olmalı ve Devamlılığı Sağlanmalı”



Basın açıklamasının ardından MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal yaptığı açıklamada Afrin’e gerçekleştirilen harekâta verdikleri desteği vurgulayarak ülke ve millet olarak önemli bir süreçten geçildiğinin altını çizdi. Ülkenin 15 Temmuz darbe girişiminde birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiği süreci hatırlatan Başkan Erdal, “Aynı sağduyu ve hassasiyetle yaklaşılması gereken bir süreçteyiz. Vatanın birliğine ve bütünlüğüne tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı canı pahasına Afrin’de bulunan tüm kahraman askerlerimizin yanındayız. Harekâtta verdiğimiz şehitlerimizden dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.