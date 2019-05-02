Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

TÜRKİYE Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni Adalet Akademisi, yargının insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak yükseltme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yer alan 34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Adalet Akademisi'nin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Akademi, başkan ile 4 daire başkanlığından oluşan başkanlık ve 15 üyeden oluşan danışma kurulu olmak üzere 2 organdan oluşturuldu. Danışma kurulu, eğitim planlarının hazırlanması ve yıllık faaliyetlerin yürütülmesi, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedeflerin belirlenmesi, akademinin faaliyetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunların çözümü, akademinin görev alanına giren diğer konular ile ilgili başkanlıka öneride bulunabilecek.

KAPSAMLI ÇALIŞMA ALANI

Türkiye Adalet Akademisi'nin görevleri arasında sadece hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlamak, yayımlamak ve uygulamak yer almıyor. Özel bütçeli akademi aynı zamanda talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, bilgi bankası ve kütüphane kurmak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirlemek, görev alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların lisansüstü ve yabancı dil eğitim ve öğretimlerini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek gibi görevler de yürütülecek.

HÂKİM SAVCILAR ÖĞETİM ELAMANI OLARAK ATANABİLECEK

Ayrıca meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hâkim ve savcıların, öğretim elemanı olarak 2 yıl görev yapmak üzere akademiye atanması veya görevlendirilmesine imkân sağlanıyor. Bunun yanı sıra 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre akademide geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilmesi düzenlemesine yer veriliyor.

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİ DE DERS VEREBİLECEK

Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkimler, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere akademide ders verme imkanı sağlanıyor. Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile meslekte fiilen 5 yılını tamamlamış hâkimler, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler belirli günlerde akademide ders vermekle görevlendirilebilecek. Akademi, hâkim ve savcı adayları için Bakanlık ile, hâkim ve savcılar için Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile, diğer kişiler için ise ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ayrıca akademinin denetimini adalet müfettişlerince yapılacağı düzenlemesine de yer verildi.

'HAYIRLI OLSUN'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden ve daha güçlü bir vizyonla kurulan Türkiye Adalet Akademisi ülkemize, milletimize, adalet teşkilatına ve hâkim-savcı adaylarına hayırlı olsun. Yeni Adalet Akademisi, yargının insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak yükseltme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Haber: ANKARA, ()-