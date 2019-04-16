Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nı Beştepe'de kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nı Beştepe'de kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
16 Nisan 2019 Salı 15:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nı Beştepe'de kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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