Türkeş'in oğlu, babasının mezarına yaklaştırılmadı!

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NİN (MHP) kurucusu ve Ülkücü hareketin fikir babası efsanevi Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle oğlu AKP eski Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş babasının anıt mezarına geldi ancak bir grup tarafından anıt mezara alınmadı. Duruma tepki gösteren Kutalmış Türkeş uzun süren çabalar sonucu ziyareti gerçekleştirdi. Türkeş, olayın ardından Çiftlik Polis Karakolu'na giderek kendisini içeri almayan şahıslardan şikayetçi oldu... Kutalmış Türkeş, geçtiğimiz haftalarda Andımız tartışmalarına dahil olmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunarak "Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun ya da 'ittifakı bozarım' de" ifadelerini kullanmıştı...

MHP’nin efsanevi Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle oğlu AKP eski Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş ve bir arkadaşı Ankara’nın Beştepe semtinde bulunan Türkeş’in anıt mezarına geldi.

Ancak Kutalmış Türkeş’in kabir ziyaretine oradaki bazı kişiler izin vermedi. Süren uzun tartışmalar ve orda bulunan kişilerin yaptığı telefon görüşmeleri sonrası Türkeş babasını kabrini ziyaret edebildi.

ZİYARET İÇİN ÜSTANBUL'DAN ANKARAYA GİTTİ

Kabir ziyareti için bir arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan Ankara’ya geldiğini ifade eden Türkeş yaşadıklarını Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e şöyle anlattı:

- Otomobille geldiğimizde kapıyı tutup, beni tanımalarına rağmen içeri almadılar. Kendimi ısrarla tanıtmama babamın kabrini ziyaret edeceğimi söylememe rağmen almamak için direndiler. Ben de girmek için direndim.

- Bu arada onlar telefon görüşmeleri yaptı. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir mücadele sonrasında babamın kabarine yaklaşabildim.

- Böyle bir rezalet olmaz. Ben değil kim olurda olsun babamın kabrini ziyaret edebilir orası kimsenin tapulu malı değil.

- Çiftlik karakoluna gidip beni içeri almamak için direnen iki kişi hakkında şikayetçi oldum. Benzer bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum.

ANDIMIZ'IN KALDIRILMASININ ARDINDAN 'İTTİFAKI BOZ' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Kutalmış Türkeş, geçtiğimiz haftalarda Andımız tartışmalarına dahil olmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunarak "Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun ya da 'ittifakı bozarım'de" ifadelerini kullandı.