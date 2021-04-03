Turkcell’den yüzbinlerce Euro maaş alan AKP’lileri açıkladı!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin euro maaş aldıkları belirtilen AKP'lileri açıkladı...

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom'daki AKP'lilerden sonra bu kez de Turkcell’deki AKP’li bürokratları açıkladı.

Sosyal medya hesabından yönetim kurulu tutanaklarını paylaşan CHP'li Yavuzyılmaz, yönetim kurulu başkanının yıllık 250 bin Euro, üyelerin ise 100 bin Euro maaş aldıklarını ifade ederek, “2010 yılında belirlenen bu tutarlar bugüne kadar hiç değişmedi” dedi.

YAVUZYILMAZ İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu’nda görev yapan isimleri de yıl yıl açıkladı.

İşte o isimler:

Atilla Koç: 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı.

Hilmi Güler: 58-59 ve 60. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve halen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.

Bekir Pakdemirli: 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.

Bülent Aksu: Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı

Hüseyin Aydın: 26 Mart tarihinde görevinden ayrılan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü

Turkcell Yönetim Kurulu’nda dikkat çeken isim ise AKP 24. dönem Siirt Milletvekili olan Arif Demirkıran oldu. 2012 yılında Pensilvanya’da Fethullah Gülen ile görüşen heyet içinde yer alan Demirkıran, 2020 yılında Yönetim Kurulunda görev alırken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile Kültür ve Turizm eski Bakanı Atila Koç’un görevleri sona erdi.