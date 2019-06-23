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TÜRKAN ŞORAY İLE SİBEL CAN 15 DAKİKA KALA OY KULLANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL Türkan Şoray ile Sibel Can, oy verme işleminin sona ermesine 15 dakika kala oy kullandı. Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'la Acarkent'teki TED Koleji'nde oy kullandı. Türkan Şoray, vatandaşların isteğini...

TÜRKAN ŞORAY İLE SİBEL CAN 15 DAKİKA KALA OY KULLANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL
Türkan Şoray ile Sibel Can, oy verme işleminin sona ermesine 15 dakika kala oy kullandı.
Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'la Acarkent'teki TED Koleji'nde oy kullandı. Türkan Şoray, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. 

SİBEL CAN DA AYNI OKULDA KULLANDI
Öte yandan, Sibel Can, oğlu Engin Can Ural ile birlikte aynı okulda oy kullandı. Sibel Can oy kullanmaya gelirken karşılaştığı Türkan Şoray ile selamlaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Türkan Şoray ile Sibel Can'ın gelişleri
-Oy kullanmaları
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeleri
Detaylar
 


 

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