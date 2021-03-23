Türk Dünyasının Bayramı Nevruz Antalya’da Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin incisi Antalya’da, Kazakistan,Türk, Avrasya Halkları Dostluk ve kültür Derneği tarafından Nevruz Bayramı kutlaması düzenlendi. "Baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, çağlar öncesine dayanıyor. Nevruz Bayramı, özellikle Türk Cumhuriyetleri, Anadolu ve Balkanlarda geleneksel kutlamalarla canlılığını günümüzde de sürdürüyor. Baharın gelişini simgeliyor, birçok ülke tarafından farklı şekillerde kutlanıyor. Geçmişi çağlar öncesine dayanan Nevruz Bayramı, bolluğu, bereketi ve tabiatın uyanışını sergiliyor.

Açılışla birlikte kutlama konuşmaları yapıldı. Dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik duyguları vurgulandı. Kazakistan,Türk, Avrasya Halkları Dostluk ve kültür Derneği Başkanı Akmaral Ryspai, bayramı birlikte kutlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Nevruz kutlamasının sadece Kazakistan Türkleri için değil, tüm Türk dünyasında önemli bir yer işgal ettiğini vurguladı.

Kutlamalara, Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ceyran Sattarova, Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği (TÜMHATAYDER) Başkanı Kenan Hikmet Yozgatlı, Antalya Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Yakup Gökkaya, kardeş dernekler ve çok sayıda davetli katıldı.

Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen kültürel etkinliklerde geleneksel dans ve şarkı gösterilerinin yanı sıra geleneklerden örnekler gösterildi, ayrıca kurulan çadırda Kazakistan milli yemekleri ikram edildi.

Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Kürşat Çavuşoğlu