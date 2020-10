Türk Dünyası Düşünce Birliği'nden Azerbaycan'a Destek Paneli

Türk Dünyası Düşünce Birliği, BAO, ve Batı Türkmeneli Derneği tarafından Azerbaycan'a destek konferansı düzenlendi. 'Ya Karabağ Ya Ölüm, Sonuna Kadar yanındayız Azerbaycan' başlıklı panelde, Elçibey Vakfı Başkanı Aqil Semedbeyli, Türkiye'nin desteği konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Türk Dünyası Düşünce Derneği BAO, ve Batı Türkmeneli Derneği'nin düzenlediği ve Batı Türkmeneli Derneğinin ev sahipliği yaptığı 'Türk Dünyasında Azerbaycan' konulu panel, 18 Ekim Pazar günü saat 14.00'da başladı. Panele,MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bülent Maşaoğlu, Türk Dünyası Düşünce Birliği Başkanı Fatih Özdemir, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in damadı ve Elçibey Vakfı Başkanı Agil Semedbeyli ve BAO Türkiye temsilcisi Sina Hasani ve Suriye Türkmenleri Federasyon Başkanı Tarık Sülo Cevizci ile Batı Türkmeneli Derneği Başkanı Muhammed Köroğlu yine Bayrampaşa Beydili Türkmen Derneği Temsilcisi Mustafa Ağca katılım sağladı. Büyük ilgi gören panelde konuşmacı olan Semedbeyli, Azerbaycan'ın dünden bugüne yaşamış olduğu zulüm soykırım, 1992 Karabağ 2017 Fuzuli ve 2020 Gence de Ermenilerin yapmış olduğu katliamları kınayarak Türk milletine birlik ve beraberlik mesajları verdi. "İki devlet bir millet olduğumuzu yaşadığımız bu zor günlerde bir kez daha anlamış olduk. Eğer Türkiye tarafından verilen bu desteğin çeyreği Elçibey zamanında verilmiş olsaydı, Karabağ meselesi bitmişti ve Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayan Türk toprağı Zengezur da alınıp 1918 yılı sınırlarımıza dönülmüştü'' dedi.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Batı Türkmeneli Derneği Başkanı Muhammed Köroğlu, Suriye Türkmenleri olarak her şartta her koşulda kardeş Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti. Bir diğer konuşmacı BAO Başkanı Heseni de Azerbaycan'ın bugün bağımsızlık yıldönümü olduğunu hatırlatarak, ''Bu zorlu günlerde inşallah kendi öz toprağımız olan Karabağ'da Aziz Türk milleti ile can Azerbaycana katıldığı günleri de Allah'ın izniyle görmek bize nasip olacaktır. "Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti her zaman yanımızda olduklarını belirterek bu vesileyle bir kez daha iki devlet bir millet olduğumuzu kanıtlanmıştır. Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Panel Azerin ile kulaklarımızda çınlayan Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söyleyen, Demet Çetin'in performansı ile son buldu.