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 - TÜRK BAYRAKLI KAMYONLAR KÖPRÜDE

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nin başlamasına saatler kala hazırlıklar son aşamasında. Tören için belirlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün...

 - TÜRK BAYRAKLI KAMYONLAR KÖPRÜDE

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,
15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nin başlamasına saatler kala hazırlıklar son aşamasında. Tören için belirlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında toplanmalar yavaş yavaş başladı. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alana geliyor.   Öte yandan trafiğe kapatılacak yollarda bulunacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Kasaları büyük Türk bayraklarıyla kaplanan 36 kamyon, köprü üzerinde art arda sıralanırken, ilerleyen dakikalarda konvoy halinde görevli oldukları noktalara giderek konuşlanacak.  

Görüntü Dökümü
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-Köprüde bulunan kamyonlar
-Al bayrağa sarılı kamyonlar
-Alana gelenler
-Sıra sıra bekleyen kamyonlar
-Genel ve detaylar

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