Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uluslararası karasularda plastik ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldı. Plastik ve gerçek mermi isabet eden 3 balıkçının yaralandığı olayda, kurşun isabet eden teknede hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, uluslararası karasularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı. Ateş altına alınan teknede korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Bir süre tekneyi takip eden ekipler, daha sonra geri çekildi. Olayda plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul'a döndü.

OLAY ANI KAMERADA

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekne tayfasının panik yaşadığı o anlarda elinden vurulan bir balıkçı görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde, bazı balıkçıların ise tekbir getirdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

---------

Olay anı görüntüleri

Haber: Ahmet BAYRAK ORDU,()

================