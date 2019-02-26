Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı (2)



BALIKÇILAR O ANLARI ANLATTI: BİZİ BATIRMAK İSTEDİLER

Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından plastik ve gerçek mermilerle ateş açılan balıkçı teknesinin mürettebatı o anları anlattı. Kaptan Serdal Memiş, karasularda oldukları sırada kendilerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldığını belirterek “Uçaksavar mermisi, keleş mermisi ve plastik mermi ile bize ateş açtılar. Teknemizi batırmak istediler. 6 saat bize eziyet çektirdiler. Ama biz yılmadık. Ben dahil 3 arkadaşımız yaralandı” dedi.

İsa Memiş ise “Tekneye mermi isabet etmesin diye önde duruyorduk. O sırada ateş açıldı ve gerçek mermi elime isabet etti. Tekne hep kurşun dolu. Elimde şarapnel parçası kaldı” diye konuştu.

Nurettin Memiş de “Bizi sürekli taciz ediyorlardı. Ama bu kez çok farklı oldu. Bu sefer çok farklı geldiler. Uluslararası sularda bize bunu yapma hakları yok. Bizi batırmak için uğraştılar. Bizde suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

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Balıkçıların o anları anlatması

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK ORDU,()

