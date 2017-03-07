Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Antalya'da bir araya geldi

ANKARA, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasımov’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü belirtildi.