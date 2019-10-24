Turizme 'ara tatil' dopingi

Bu yıl ilk kez kasım ve nisan aylarında yapılacak 'ara tatil' uygulaması, turizmde doping etkisi yarattı. Turizmciler ara tatilin sektöre hareketlilik getireceğini belirtirken, tatilin bölgesel olarak ayarlanıp, 1 aya yayılmasının daha etkili olabileceği vurgusunu yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında başlatılan yeni uygulamayla artık yaz tatiliyle yarıyıl tatilinin yanı sıra, öğrenciler kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak. İlk kez bu yıl uygulanacak ara tatiller için geri sayım başladı. İlk ara tatilde 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak. İkinci haftalık ara tatil ise 2020'nin Nisan ayında olacak. İkinci tatil 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak, 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. 9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem, 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.

TURİZME HAREKETLİLİK

Turizmciler, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil uygulamasının sektöre ciddi katkı sağlayacağı görüşünde. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ara tatilin sektöre hareketlilik getireceğini kaydetti. Tatilin tüm yurtta birer hafta olması yerine tüm aya yayılmasının sektör açısından daha verimli olacağını kaydeden Atmaca, "Tatil bölgesel olarak ayarlansaydı çok daha iyi olurdu. Kasım ve nisanın tamamına yayılabilirdi. İnsanlarımız daha keyifli tatil yapabilirdi. Bu birer haftalık süreç de turizme hareketlilik kazandıracaktır. Türkiye'yi bölgelere ayırıp kasım ve nisanın tamamına uyarlanan tatil çok daha fazla tüketicinin yararlanmasını sağlayacaktır. Biz de daha fazla misafir alabilecektik" dedi.

'YOĞUN REZERVASYON ALIYORUZ'

Ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen halen çok sıcak bir havanın hakim olduğunu vurgulayan Atmaca, "Hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 24- 25 derece. İnsanlar denize giriyor. Sezon sonuna gelmiş olmamıza rağmen tesislerin büyük kısmı dolu. Yani sezon uzadı. Ara tatil özellikle iç pazarda son dönemde tatile gidememiş, iş yoğunluğunda tatil yapma fırsatı bulamayan vatandaşların tatile çıkması için iyi bir seçenek. Şu anda kasım ara tatili için yoğun rezervasyon alıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu oran daha da artacak. Kasımdaki ara tatil bir aya yayılmış olsaydı sezon bir ay daha uzayacaktı. Yine nisanın tamamına yayılsaydı sezon bir ay erken başlayacaktı. Bu birer haftalık süreçler dahi sezonun uzamasını sağlayacak. Ciddi talep bekliyoruz" diye konuştu.

'BU 9 GÜNÜ İNSANLAR MUTLAKA DEĞERLENDİRECEKTİR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi turizmci ve acente sahibi Cengiz Topçu, ara tatil uygulamasının olumlu bir gelişme olduğunu, böylelikle eğitimde 4 tatil ortaya çıktığını söyledi. Cengiz Topçu, "Aslında bu turizm hareketliliği için olumlu bir gelişme. Kasım ayında ve nisan ayında özellikle 5 gün, hafta sonlarıyla birleştiğinde 9 gün oluyor. Bu 9 günü insanlar mutlaka değerlendirecektir. Burada iki büyük şey çıkıyor karşımıza, birisi kasım ve nisan ayında otellerin doluluklarını olumlu anlamda etkileyeceği için işletmeler açısından sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Bu da işletmeler için kazanç olacaktır" dedi.

'FİYATLARDAN DOLAYI TATİL YAPAMAYANLAR DEĞERLENDİRECEK'

Ara tatilin Türkiye genelinde değişik rotalar yaratacağına işaret eden Cengiz Topçu, "Deniz, kum, güneş üçlemesinin dışında olan bu aylar, kültür turizmi ve termal turizminin gelişmesine yol açacak, bu tarihlerde doluluk artacaktır. Ayrıca bu tarihlerdeki fiyatlar hem ulaşım hem konaklama anlamında daha makul seviyelere inecek. Fiyatlardan dolayı temmuz ve ağustos aylarında tatil yapamayanlar bunu olumlu değerlendirecek ve onlar da tatil yapma fırsatlarını elde edecektir" diye konuştu.

'NİSAN İÇİN YÜZDE 50- 60 YENİ TALEP GELDİĞİ SÖYLENİYOR'

Aldıkları son bilgilere göre ara tatillerden kasım ayındakinin turizme etkisinin nispeten daha az olacağını aktaran Cengiz Topçu, şöyle devam etti:

"Çünkü bu yeni bir tatil alışkanlığı. İnsanlar yeniden tatil planlaması yapacak. Kasım ayında çok fazla olmasa da etkisi var. Hatta bazı otellerin kasım ayı sonuna kadar açık kalmasının sebeplerinden biri de bu. Fakat nisan ayıyla ilgili olumlu dönüşler oluyor. Aldığımız bilgilere göre nisanda geçen seneye oranla iç turizm hareketliğinde özellikle bazı acentelerde yüzde 50- 60 yeni talep geldiği söyleniyor."

'İKİ YENİ TATİL AYI KAZANMIŞ OLURUZ'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise şöyle dedi:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu yeni düzenleme, bizim beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme. Bir iki rötuş yapmak lazım. En önemli taleplerimizden birisi gerek nisan gerekse kasım ayındaki ara tatillerde Türkiye'yi belli bölgelere bölerek, 3 bölge şeklinde mütalaa edip, nisan ayının başından sonuna kadar 3 bölgeyi 3 dönemde sınırlayarak ayın tamamını tatil ayına dönüştürmek. Aynı şey kasım ayı için de yapılabilir. Dolayısıyla bununla biz iki yeni tatil ayı kazanmış oluruz ki bunun son derece önemli bir etkisi olur."

ANTALYA'DA YAZDAN KALMA GÜNLER

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya'da, yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve tatilciler, deniz keyfi yapıyor.

Konyaaltı sahilinde ailesiyle yüzen turizmci Mehmet Karahan, son 10 yılın en sıcak dönemini yaşadıklarını söyledi. Ekim ayı olmasına rağmen havanın halen sıcak olduğunu belirten Karahan, "Turizm devam ediyor, oteller dolu. Ancak her mevsimi de mevsiminde yaşamak lazım. Su sıcak, deniz temiz ve berak" dedi.

İtalyan arkadaşı Giulia Di Franco ile tatile gelen Polonyalı Katarzyna Fratczak ise "Deniz ve hava çok güzel. Özellikle Polonya'daki insanların Antalya'ya gelmesini, sıcak deniz ve havanın keyfini çıkarmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla deniz keyfi yapan Kemal Belirir ise "Antalya eşi benzeri olmayan bir kent. Bu havadan ve güzellikten bütün insanların yararlanmasını istiyoruz. Ekim ayında olmamıza rağmen halen denize giriyoruz" dedi.

Balık avlayan Murat Özden de "Yazdan günler yaşıyoruz. Uzun zamandan beri hava sıcak seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı 25- 27 derece civarında. Hem yüzüyoruz hem balık avlıyoruz" diye konuştu.

Balık avlayan Sündüz Sezer ise "Bu mevsimde halen denize giriyoruz. Su ve hava sıcaklığı çok iyi. Kasımda da denize gireriz diye düşünüyorum" dedi.

Manavgat'ın Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Alman Bettina Lövendanz (52) da Antalya'nın halen çok sıcak olduğunu, denize ve havuza rahatlıkla girebildiklerini söyledi. Antalya'da olmaktan memnun olduğunu belirten Lövendanz, "Kasım ayı geliyor, Almanya'da havalar soğudu. Antalya hala çok sıcak, çok güzel. İstediğimiz zaman denize ve havuza girebiliyoruz. Burada kendimizi çok rahat hissediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sahil drone

- Röp: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca

- Röp Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi turizmci ve acente sahibi Cengiz Topçu

- Sahilde detay

- Havuzlar detay

- Röp: Turistler, vatandaşlar

- Sahilden detay

- Havuzladan detay

- Röp: turist

Haber:- Kamera: Namık Kemal KILINÇ- Engin ANAK/ANTALYA, ()-