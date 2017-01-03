TURİZMCİLER REİNA'NIN ÖNÜNE YÜRÜDÜ "KORKMUYORUZ" DEDİ

* Turizmcilerin yürüyüşüne belediye başkanları da destek verdi.

* TURYİD Başkanı Kaya Demirer,

"Korkmuyoruz, korku tutsaklıktır. Biz ümit vermeye geldik. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Reina gerekli izinlerini aldığı zaman, yetkililerinin takdiri ile açılma tarihine karar verdiği zaman bizler ilk önce burada olacağız"

* Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan,

"Ortağım da tesadüf eseri geriye düşerek hayatı kurtuluyor. Bizler de olabilirdik. En değerli varlıklarımız, evlatlarımız… Biz hepimiz buradayız. Burada olacağız, birlikte direneceğiz"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul

Yılbaşı gecesi yaşana terör saldırısının ardından, Reina hayatını kaybedenleri anmak için ve terörü lanetlemek için Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) yürüyüş düzenledi.

Kuruçeşme Cemiz Topuzlu parkında toplanan grup, Reina'nın önüne yürüdü. Gruba, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer ile bir çok eğlence mekanı sahibi ve çalışanları da katıldı. Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan da grupta yer aldı.

“EN GÜZEL KILIKLARIMIZLA, EŞİMİZLE, DOSTUMUZLA REİNA'YA REZERVASYON YAPTIRACAĞIZ"

Grup ellerinde “Yılmayacağız, yarınlar için" yazılı bir pankart taşıyarak sessiz bir şekilde Reina'nın önüne yürüdü.

Burada TURYİD Başkanı Kaya Demirer kısa bir açıklama yaparak, “Korkmuyoruz, korku tutsaklıktır. Biz ümit vermeye geldik. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Reina gerekli izinlerini aldığı zaman, yetkililerinin takdiri ile açılma tarihine karar verdiği zaman bizler ilk önce burada olacağız. Bizler en güzel kılıklarımızla, eşimizle, dostumuzla Reina'ya rezervasyon yaptıracağız" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Ardından gruba destek için yürüyüşe katılan belediye başkaları da kısa birer açıklama yaptı. Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, “Terör, Müslüman ülkeler içinde en güzel yaşama sahip olan ve herkesin örnek aldığı, hem coğrafyasıyla hem de çağdaş yaşamıyla örnek olan İstanbul'un ve Türkiye'nin ve İstanbul'un yaşamına zarar vermek istiyor. Buna karşı yaşamımıza sahip çıkmak zorundayız. Değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunun için gerekirse bedel ödemek zorundayız" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan da, “İşte bütün bu terör saldırılarının ardında toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, tek vatan ülküsü içerisinde, tek bayrağın gölgesi altında hep birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini, bu toplum her defasında bir araya gelerek, kenetlenerek ifade ediyor. Bugün bu anlamlı yürüyüş, bu anlamlı lanetleme, bu anlamlı terörü protestonun arkasındaki gerçek de buö şeklinde konuştu.

Şişli Belediye Başkanı İnönü ise “Buranın açılışında hep birlikte bulunup, bu açıları unutmaya çalışacağız. Unutulmuyor açılar tabi, ateş düştüğü yeri yakıyor. Hayat devam ediyor ne yazık ki" dedi.

“BİRLİKTE DİRENECEĞİZ"

Reina'nın işletmecisi Koçarslan ise, “Ortağım da tesadüf eseri geriye düşerek hayatı kurtuluyor. Bizler de olabilirdik. En değerli varlıklarımız, evlatlarımız… Biz hepimiz buradayız. Burada olacağız, birlikte direneceğiz" diye konuştu.

Artında grup Reina'nın giriş kapısının önüne karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun yürüyüşü

- Demirer'in konuşması

- Hazinedar'ın konuşması

- Demircan'ın konuşması

- İnönü'nün konuşması

- Koçarslan'ın konuşması

- Grubun çiçek bırakması

- Detaylar