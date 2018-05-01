- TURİSTLER KAZANCI YOKUŞUNDAKİ OTELLERİNE YÜRÜDÜLER 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: YILMAZ BEZGİN / İstanbul
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi'nde yürüyerek gelen turistler, Kazancı yokuşunda bulunan otellerine gitmeye çalıştılar. Yokuşa giriş bariyerlerle kapatıldığı için turistler polislerden yardım istedi. Polisler bariyeri açarak kafileye geçiş izni verdi.
Görüntü Dökümü:
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- Tursitlerin görüntüsü
- Turistlerin yürümesi
- Polisle konuşmaları
- Otellerine yürümeleri
- Detaylar