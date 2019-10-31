Turist sayısı 41 milyonu, turizm geliri 26 milyar doları aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de yılın ilk 9 ayında turist sayısının 41 milyonu, turizm gelirinin de 26 milyar doları aştığını açıkladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'ye yılın ilk 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 turist geldi. Bu ziyaretçilerin 36 milyon 428 bin 212'sini yabancı turistler, 5 milyon 136 bin 324'ünü ise yurt dışında yaşayan Türkler oluşturdu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 9 ayda ziyaretçi sayısını yüzde 14,50 artıran Türkiye, ilk 9 ayda 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde etti.



EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Türkiye'ye Ocak-Eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,28 artış ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 12,43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16,05 artış ile de İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.



Bakanlığın Eylül 2019 istatistiklerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 13,23 artışla 5 milyon 426 bin 818 oldu.

ANKARA, ()-