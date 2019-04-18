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TURGAY OLCAYTO TGC BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

İSTANBUL Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC)'nin 46. Olağan Genel Kurulu sona erdi. Seçimi Turgay Olcayto'nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Cağaloğlu'ndaki...

TURGAY OLCAYTO TGC BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

İSTANBUL
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC)'nin 46. Olağan Genel Kurulu sona erdi. Seçimi Turgay Olcayto'nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Cağaloğlu'ndaki binasında Burhan Felek Konferans Salonu'nda dün başlayan 46. Genel Kurul, bugün yapılan seçimlerle sona erdi.
Yapılan seçimde Turgay Olcayto'nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu ile Sedat Bakıcı'nın Değişim, Özgür Gazetecilik ve Emek Grubu yarıştı. 608 oyun kullanıldığı seçimde 16 oy geçersiz sayıldı. Mavi listeyle giren Sedat Bakıcı'nın 149 oy aldığı seçimi pembe liste ile giren 420 oyla Turgay Olcayto kazandı.

BAĞIMSIZ BAĞLANTISIZ ÖZGÜR GAZETECİLİK GURUBU
YÖNETİM KURULU ASIL
1-Turgay Olcayto 420
2-Vahap Munyar 409
3-Sibel Güneş 413
4-Ahmet Özdemir 407
5-Niyazi Dalyancı 409
6-İhsan Yılmaz 410
7-Göksel Göksu 410
8-Doğan Şentürk 419
9-Pınar Aktaş 405
10-Hakan Güldağ 404 
11-Semra Kardeşoğlu 400

DEĞİŞİM, ÖZGÜR GAZETECİLİK VE EMEK GRUBU
YÖNETİM KURULU ASIL
1-Sedat Bakıcı 149
2-Cemil Özyıldırım 145
3-Orhan Ertanhan 147
4-Yazgülü Aldoğan 153
5-H. Leyla Tavşanoğlu 149
6-Cüneyt Z. Bitikcioğlu 128
7-Murad Sezer 129
8-A. Merih Bayraktar 131
9-Murat Ağca 129
10-Tülin Dinçelli Pir 137
11-Selçuk Onur 131

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