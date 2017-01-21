Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
Türban artık Jandarma ve Sahil güvenlikte de serbest
Türban artık Jandarma'da serbest!
Feyzioğlu: Türk Milleti Türkiye Cumhuriyetine'ne sahip çıkacaktır
Feyzioğlu: Niçin bölünme anayasası
Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk yorum
Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk yorum

Türban artık Jandarma ve Sahil güvenlikte de serbest

Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı. Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan personelin türban takabilmesinin önü açıldı.

Türban artık Jandarma ve Sahil güvenlikte de serbest
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışan personelin türban takabilmesinin önü açıldı.

“Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan konuya ilişkin ifadeler şöyle:

Resmi üniforma, hizmet branşı ve rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır. Resmi görevlilerin bina ve müştemilatı ile araç ve gemiler dışında görevin özelliğine göre şapka, kep, bere veya örgü başlık giymesi zorunludur. Resmi üniformalar eskimiş dahi olsa personel dışındaki kişiler tarafından giyilemez. Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi üniformalar sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez. Kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları resmi üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi üniformalarının içerisine ve üzerine sivil giysi, sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez.”

Söz konusu kararı Twitter hesabından paylaşan AKP Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Bugünden itibaren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan personelin başörtüsü yasağı kaldırıldı. Elhamdülillah.” diye yazdı.
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55