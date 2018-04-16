TÜNELDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL

Üsküdar bu sabah Tantavi tünelinde kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken yoğunluğu yaşandı.

Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, hızla gelen bir aracın oluşan trafik nedeniyle duran önündeki araca çarparak yan dönüp takla atıyor.

Arkadan gelenler durdurdukları araçlarından inerek takla atan araçtaki sürücüye yardım için koşuyor. Takla atan aracın etrafından bir anda kalabalık oluşuyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Seyir halindeki araçlar

-Hızla gelen aracın önündeki araca çarparak yan dönüp takla atması

-Araçlarını durdurarak kaza yapan araca koşanlar

16.04.2018 - 10.01 Haber Kodu : 180416012