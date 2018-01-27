 TÜNEL AÇILIŞ TÖRENİNDE AK PARTİLİ ÇAMLI'NIN KALPAĞI İLGİ ODAĞI OLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İhsan YALÇIN / İSTANBUL,

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nin açılış törenine başında kalpakla katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, dikkatleri üzerinde topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli 'nin açılış törenine katıldı.

Tünelin Hasköy çıkışında yapılan törende bazı bakanlar ile AK Partili milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Törene katılanlar arasında yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kalpağıyla dikkatleri üzerine çekti. Başbakan Binali Yıldırım, alana gelişi sırasında başında kalpağıyla kendisini karşılayan Çamlı ile yaptığı sohbet ikili ve yanındakilerin gülüşmesine neden oldu.

KALPAĞI BİR ANLIĞINA KAPTIRDI

İstanbul Milletvekili Çamlı'nın kalpağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde yer alan ve eski anonsçusu olan Orhan Karakurt'un da dikkatini çekti. Açılış kurdelesinin kesilmesi için sahneye gelen Çamlı'nın başındaki kalpağını, Karakurt ani bir hamleyle aldı. Bir anlığına kaptırdığı kalpağı geri alan Çamlı, tekrar başına takarken o anlara ikilinin gülüştüğü görüldü. Çamlı, daha sonra kurdele kesimi için sahnedeki yerini aldı.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım'ın gelişi ve protokol tarafından karşılanması

-Başbakan Yıldırım'ın Ahmet Hamdi Çamlı'nın yanına gelmesi

-Tokalaşması ve ikilinin gülüşü

-Çamlı'nın kalpağıyla tören alanındaki görüntüleri

-Kurdele kesimi için sahneye gelişi

-Orhan Karakurt'un Çamlı'nın başından kalpağı alması

-İkilinin yaşananlara gülmesi

-Genel ve detaylar



