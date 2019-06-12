Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (3)

ŞEHİTLER İÇİN ELAZIĞ'DA TÖREN Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Emre Üçkan (26) ve Ökkeş Ede (26) için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.  Törene Elazığ...

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (3)


ŞEHİTLER İÇİN ELAZIĞ'DA TÖREN

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Emre Üçkan (26) ve Ökkeş Ede (26) için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. 
Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından şehitlerin cenazesi, askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Şehitlerden Emre Üçkan Kütahya'ya, Ökkeş Ede ise Osmaniye'ye uğurlandı.

Görüntü Dökümü
----------
- Şehidin getirilişinden görüntü
- Müftünün dua etmesinden görüntü 
- Şehidin uğurlanmasından görüntü
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258  MB

Haber:Erkan BAY Kamera:ELAZIĞ,()

====================
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328