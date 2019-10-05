Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon (2)
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER KIRMIZI VE GRİ LİSTEDE Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl sınırında dün gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödülle...
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER KIRMIZI VE GRİ LİSTEDE
Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl sınırında dün gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Erzurum eyalet komutanı olan aynı zamanda HPG'nin sözde askeri konsey üyesi 'Çiçek' kod adlı Ayten Ene ile 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 'Dilgej' kod adlı Mehdi Kaplan oldukları belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt nüfusuna kayıtlı terörist Ayten Ene'nin (42) PKK'nın Türkiye'deki önemli isimleri arasında yer aldığı ve 22 yıl önce terör örgütüne katıldığı bildirildi.
Görüntü Dökümü
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Helikopterlerin bölgeye uçuşu
Bölgenin uzak yakın görüntüsü
Operasyondaki askerlerin görüntü
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU:470 MB
Haber-Kamera: TUNCELİ,()
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