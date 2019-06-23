Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi



İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, operasyonda ele geçirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez kırsalında yapılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dün başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 2 terörist etkisiz hala getirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

ANKARA, ()